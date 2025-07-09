 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая

В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая
Video

Сотрудники таможни нашли в одной из посылок из Германии радиоактивную керамическую фигурку попугая, сообщила РБК пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина. Сувенир должна была получить женщина из Москвы.

По ее данным, во время проверки система стационарного радиационного контроля «Янтарь» показала, что уровень излучения в 20 раз превышал допустимую норму.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности посылки не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

«В ходе досмотра и спектрометрического анализа изделия на его поверхности выявлено наличие радионуклида радий-226 (Ra226)», — рассказала Гребенкина.

Как считают специалисты, радионуклид может быть в составе краски, которой покрыта фигурка. Таможенники отказали в выпуске товара, посылку вернули в Германию.

Таможня изъяла у пассажира чемодан оружейных тепловизионных прицелов
Общество

В январе 2024 года в аэропорту Внуково таможенники обнаружили у мужчины из Узбекистана радиоактивную статуэтку из металла желтого цвета в форме танка.

В подставку были встроены часы, которые имели повышенный уровень ионизирующего излучения. На поверхности часов мощность дозы ионизирующего излучения составляла 6,16 мкЗв/ч, что превышает естественный радиационный фон в 56 раз. Предположительно, в статуэтке содержался радий-226.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова, Яна Баширова Яна Баширова
радиоактивность таможня Германия посылка
Материалы по теме
Таможенники остановили «Газель», перевозившую 1,5 т сырья для наркотиков
Общество
Таможенники нашли у россиянина трилобита и серебряные монеты
Общество
На таможне в Шереметьево задержали пассажира с часами за 3,5 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Суд решил убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги за него Общество, 13:42
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 226 беспилотников ВСУ Политика, 13:38
Эксперты зафиксировали всплеск спроса на посуточную аренду дач в России Недвижимость, 13:37
СБУ сообщила о задержании китайских шпионов, похитивших данные о ракете Политика, 13:32
Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на услуги ЖКХ Общество, 13:31
Autonews назвал плюсы и минусы гибридного внедорожника Rox 01 Авто, 13:28
Индекс Мосбиржи впервые за 1,5 месяца упал ниже 2700 пунктов Инвестиции, 13:26
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
В Челябинске ФСБ возбудила дело о сговоре при поставках школьных обедов Общество, 13:12
7 фактов о микрофлоре кишечника Стиль, 13:12
В Турции за оскорбления Эрдогана заблокировали ИИ Grok от Илона Маска Технологии и медиа, 13:06
НКР повысило рейтинг ДВМП с AA.ru до AA+.ru Кредитные рейтинги, 13:03
Курские власти показали фото с последствиями удара БПЛА по пляжу с людьми Политика, 13:00
Red Bull уволил создавшего успешную команду «Формулы-1» Кристиана Хорнера Спорт, 12:59