В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая

Video

Сотрудники таможни нашли в одной из посылок из Германии радиоактивную керамическую фигурку попугая, сообщила РБК пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина. Сувенир должна была получить женщина из Москвы.

По ее данным, во время проверки система стационарного радиационного контроля «Янтарь» показала, что уровень излучения в 20 раз превышал допустимую норму.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности посылки не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

«В ходе досмотра и спектрометрического анализа изделия на его поверхности выявлено наличие радионуклида радий-226 (Ra226)», — рассказала Гребенкина.

Как считают специалисты, радионуклид может быть в составе краски, которой покрыта фигурка. Таможенники отказали в выпуске товара, посылку вернули в Германию.

В январе 2024 года в аэропорту Внуково таможенники обнаружили у мужчины из Узбекистана радиоактивную статуэтку из металла желтого цвета в форме танка.

В подставку были встроены часы, которые имели повышенный уровень ионизирующего излучения. На поверхности часов мощность дозы ионизирующего излучения составляла 6,16 мкЗв/ч, что превышает естественный радиационный фон в 56 раз. Предположительно, в статуэтке содержался радий-226.