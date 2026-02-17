 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон вышел на пробежку во время визита в Индию. Видео

Макрон вышел на утреннюю пробежку во время визита в Индию

Макрон вышел на пробежку во время визита в Индию. Видео
Video

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время официального визита в Индию вышел на утреннюю пробежку, сообщил телеканал India Today.

Его заметили на знаменитой набережной Марин Драйв в Мумбае, он совершал пробежку в сопровождении охраны. Макрон был одет в спортивную одежду, на нем были черные солнцезащитные очки.

Какие военные проекты Макрон предложит Моди во время визита в Индию
Политика
Эмманюэль Макрон с супругой Брижит

17 февраля Макрон приехал в Индию по приглашению премьера Нарендры Моди. Всего президент Франции пробудет в республике три дня и завершит визит участием в Индийском саммите по вопросам искусственного интеллекта (India AI Impact Summit & Expo) в Нью-Дели.

Моди позднее заявил в соцсети X, что Макрон выразил свою симпатию к Мумбаю. «Он сказал, что ему очень нравится город и что он также получил удовольствие от пробежки, которую совершил ранее в тот же день», — написал Моди.

Также Макрон отдал дань уважения жертвам терактов в Мумбае (известны как 26/11) во время своего визита во дворец Тадж-Махал. С 26 по 29 ноября 2008 года в городе была совершена серия терактов, погибли 175 человек.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Индия Эмманюэль Макрон Нарендра Моди переговоры визит
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
