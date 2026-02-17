Макрон вышел на пробежку во время визита в Индию. Видео
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время официального визита в Индию вышел на утреннюю пробежку, сообщил телеканал India Today.
Его заметили на знаменитой набережной Марин Драйв в Мумбае, он совершал пробежку в сопровождении охраны. Макрон был одет в спортивную одежду, на нем были черные солнцезащитные очки.
17 февраля Макрон приехал в Индию по приглашению премьера Нарендры Моди. Всего президент Франции пробудет в республике три дня и завершит визит участием в Индийском саммите по вопросам искусственного интеллекта (India AI Impact Summit & Expo) в Нью-Дели.
Моди позднее заявил в соцсети X, что Макрон выразил свою симпатию к Мумбаю. «Он сказал, что ему очень нравится город и что он также получил удовольствие от пробежки, которую совершил ранее в тот же день», — написал Моди.
Также Макрон отдал дань уважения жертвам терактов в Мумбае (известны как 26/11) во время своего визита во дворец Тадж-Махал. С 26 по 29 ноября 2008 года в городе была совершена серия терактов, погибли 175 человек.
