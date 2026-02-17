Минобороны опубликовало радиоперехват бойцов ВСУ под Купянском

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украинские военные, заблокированные в районе Купянска-Узлового Харьковской области, оказались в бедственном положении из-за нехватки снабжения и погодных условий. Об этом свидетельствуют данные радиоперехвата между 1-й бригадой особого назначения Нацгвардии Украины и 43-й механизированной бригадой, который опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, там до 30% потерь ВСУ несут из-за обморожений и переохлаждения. «При этом эвакуировать их в тыловой район не представляется возможным. В этих условиях раненые практически обречены на мучительную смерть от замерзания», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Из полученных данных следует, что руководство вооруженных сил Украины поручило своим солдатам активно откачивать воду из затопленного блиндажа. Военный сообщил своему командиру, что убежище затоплено, и выход замерз. «Мы по колено в воде, нужно что-то решать», — сказал военнослужащий.

Командир настаивает на том, чтобы группа самостоятельно боролась с проблемой: «Один следит за обстановкой, другой занимается водооткачкой». Далее офицеры обещают подумать, как поддержать подчиненных, но реальную помощь не оказывают, ограничиваясь рекомендациями активнее работать лопатами.

Как рассказал пленный Дмитрий Кушнеренко, сильные морозы стали причиной замерзания воды на выходах из укрытий, а согреться в блиндажах невозможно — на разведенный огонь прилетает дрон. «Были случаи, когда замерзали выходы из «нор». Пацаны оттуда не смогли выйти, замерзли насмерть», — сказал он.