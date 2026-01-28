Экс-замгубернатора Дедов заявил, что передавал «откаты» Смирнову

 Перейти к основному контенту
Дела из-за «зубов дракона»⁠,
Экс-замгубернатора Курской области Дедов заявил, что передавал «откаты» Смирнову
Дела из-за «зубов дракона»

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов заявил в курском суде, что передал все «откаты» экс-губернатору региона Алексею Смирнову, передает «РИА Новости».

«Да, получал (денежные средства. — РБК)... Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову Алексею Борисовичу», — утверждает Дедов. Он добавил, что кураторство над возведением оборонных сооружений в курском приграничье ему поручил предшественник Смирнова Роман Старовойт.

Экс-губернатор Курской области признался во взятках на восстановлении ДНР
Политика
Алексей Смирнов

О получении откатов в сентябре 2025 года говорил и сам Смирнов, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранитльные органы. По его словам, он получил взятки в размере 30 млн руб. от организаций-подрядчиков по контрактам. Он рассказал, что Дедов тоже брал взятки, рассказали собеседники агентства.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область меньше года — с мая по декабрь 2024 года. 15 апреля 2025 года экс-губернатора задержали в Москве по делу о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК) на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе, а на следующий день арестовали. В тот же день в Курске был задержан Алексей Дедов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

