Появилось видео частного солнечного затмения

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Частное солнечное затмение в субботу, 29 марта, могли наблюдать жители Северного полушария Земли.

Пик астрономического явления пришелся на 14:00–15:00 часов по московскому времени.

В российской столице Луна закрыла Солнце лишь на 2%, в Петербурге — на 15%. Лучше всего затмение было видно в Мурманске — там солнечный диск скрылся почти на 30%, отмечает ТАСС.