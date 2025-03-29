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Общество ,  
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Появилось видео частного солнечного затмения

Появилось видео частного солнечного затмения
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Частное солнечное затмение в субботу, 29 марта, могли наблюдать жители Северного полушария Земли.

Пик астрономического явления пришелся на 14:00–15:00 часов по московскому времени.

В российской столице Луна закрыла Солнце лишь на 2%, в Петербурге — на 15%. Лучше всего затмение было видно в Мурманске — там солнечный диск скрылся почти на 30%, отмечает ТАСС.

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солнечное затмение Земля Солнце
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