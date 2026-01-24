В Госдуме опровергли использование ИИ при написании законопроекта

Пояснительная записка к законопроекту была составлена человеком, что было подтверждено с помощью российского ИИ-ассистента GigaChat, объяснили в комитете Госдумы

Фото: Госдума России

Авторы законопроекта о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений не использовали при написании искусственный интеллект, сообщила «РИА Новости» пресс-служба комитета Госдумы по молодежной политике.

Материалы готовились на протяжении двух лет исключительно депутатами с командой юристов аппарата комитета, утверждают в пресс-службе.

«Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat. А написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе», — говорится в сообщении.

Попадание в пояснительную записку ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента с пресс-службе объяснили тем, что сотрудник, писавший записку, использовал ИИ для быстрого поиска источника исследования. Само исследование и данные, как заверяют в комитете Госдумы, являются достоверными.

UTM-метка (Urchin Tracking Module) — фрагмент веб-ссылки, который добавляется в URL для получения подробной информации о трафике. Он выглядит, например, как текст «? utm_source». UTM-метка может указывать на источник перехода по ссылке. Например, метка utm_source=google показывает, что по ссылке перешли из результатов поиска Google, а utm_source=chatgpt.com — из результатов поиска через ChatGPT.

РБК направил запрос в пресс-службу комитета Государственной Думы по молодежной политике.

Речь идет о пояснительной записке к законопроекту, который был внесен в Госдуму 21 января. В тексте приводятся данные опроса в рамках проекта «Пульс НКО». Сноска на опрос выглядит следующим образом: «Блиц-опрос «Итоги 2024 года для НКО: что изменилось в работе?»: https://pulsngo.ru/itogi24? utm_source=chatgpt.com».

«Utm_source=chatgpt.com» является UTM-меткой, о которой сообщает пресс-служба. Такая метка появляются в ссылках, взятых из чата американского ChatGPT.

Авторами законопроекта указаны депутаты А.П. Метелев, А.Ю. Кузнецова, П.О. Толстой, Ю.В. Саранова, М.С. Киселев, Я.В. Лантратова, А.А. Бичаев, Е.М. Цунаева, Д.В. Ламейкин, Б.А. Чернышов и А.Р. Толмачев, а также сенаторы И.Ю. Кастюкевич, Л.Н. Глебова, И.Ю. Святенко и Д.С. Лантратова.