Движение по Крымскому мосту открыли спустя более чем 12 часов
Движение по Крымскому мосту возобновили в 10:02 мск. Его закрыли в 18:40 мск 16 февраля, сообщал телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Во время перекрытия движения людей, находящихся в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временной приостановки движения названы не были.
В предыдущий раз движение перекрывали 9 февраля.
К 10:02 в очереди на ручной досмотр багажа со стороны Тамани находилось 560 автомобилей, а со стороны Керчи — 325 автомобилей.
Дежурные средства ПВО отразили атаку 50 беспилотников над акваторией Черного моря и 18 — над территорией Краснодарского края в ночь на 17 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян