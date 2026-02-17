Движение по Крымскому мосту восстановили после перекрытия на всю ночь

Движение по Крымскому мосту открыли спустя более чем 12 часов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение по Крымскому мосту возобновили в 10:02 мск. Его закрыли в 18:40 мск 16 февраля, сообщал телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Во время перекрытия движения людей, находящихся в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временной приостановки движения названы не были.

В предыдущий раз движение перекрывали 9 февраля.

К 10:02 в очереди на ручной досмотр багажа со стороны Тамани находилось 560 автомобилей, а со стороны Керчи — 325 автомобилей.

Дежурные средства ПВО отразили атаку 50 беспилотников над акваторией Черного моря и 18 — над территорией Краснодарского края в ночь на 17 февраля.