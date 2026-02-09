На Крымском мосту остановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией об объекте.
Движение было восстановлено спустя несколько минут. Причины его временной приостановки названы не были. В предыдущий раз движение перекрывали 6 февраля.
Наибольшее скопление автомобилей на мосту за 2025 год было зафиксировано у Крымского моста 4 августа. Тогда там собралось более четырех тысяч транспортных средств.
