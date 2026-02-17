 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Nordwind сообщила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах

Авиакомпания Nordwind задерживает рейсы из-за закрытия аэропортов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Четыре рейса авиакомпании Nordwind задерживаются из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Перми, сообщает пресс-служба перевозчика.

На момент подготовки материала, согласно данным онлайн-табло пермской авиагавани, в общей сложности задержано восемь рейсов разных авиакомпаний.

Ранее Nordwind предупредила об 11 задержанных рейсах из-за ограничений в аэропортах Казани и Сочи: Сочи — Омск, Омск — Сочи, Казань — Астрахань, Астрахань — Казань, Казань — Уфа, Сочи — Пермь, Пермь — Калининград, Калининград — Пермь, Пермь — Сочи, Душанбе — Казань и Иркутск — Казань.

Самолет рейса Нижнекамск — Сочи совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах, а борт, следовавший из Сургута в Казань, — в Самаре.

РБК направил запрос в Nordwind.

Пермский край атаковали беспилотники
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 17 февраля на фоне атак дронов на российские регионы полеты приостановили семь аэропортов России. Утром Росавиация объявила об отмене ограничений для них, однако позднее меры были приняты в отношении авиагавани Нижнекамска (Бегишево).

Ранее Минобороны сообщило о 151 беспилотнике, уничтоженном минувшей ночью. В частности, их перехватили над Крымом, Краснодарским краем и Калужской областью. Вскоре в Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования из-за возможной атаки дронов, а глава Пермского края сообщил о налете украинских беспилотников на регион.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Nordwind Запрет полетов аэропорты задержки рейсов
