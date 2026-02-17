Туристы в Териберке рассказали, как помогали друг другу с выездом

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Многие иностранные туристы, застрявшие в селе Териберка Мурманской области из-за метели, потеряли брони в отелях и столкнулись с аннулированием авиабилетов, рассказал Радио РБК студент из Китая Алексей Кан. Он сообщил, что помогал другим с перемещением и переводом.

«Многим иностранным туристам, особенно из Китая, пришлось изменить планы», — сказал он, отметив сложности с покупкой авиабилетов. — «Помогаем поменять отели, договариваться с авиакомпаниями и организаторами программы, отменять услуги или переносить билеты».

Туристка Алиса Кучина рассказала, что выехала с семьей из Териберки 15 февраля, но движение осложняло бесконтрольное движение транспорта. «В целом в колонне [машин] ничего страшного не происходило, никто не замерзал в сугробах, все сидели в тепле. Бензин у всех есть. Какая-то, взаимопомощь все равно присутствует, кто-то привозил продукты в автобусы, заносили воду, то есть из Териберки», — сообщила она.

В минувшие выходные в Териберке на фоне сильного снегопада застряли от 1 тыс. до 2 тыс. туристов, сообщал АТОР со ссылкой на владельца туроператора Visit Murmansk. Среди них были гости из Китая, Индонезии, Индии, Ирана, Турции. Всего в снежном плену оказалось около 350 автотранспортных средств, в том числе большие автобусы, спринтеры, минивэны и частные машины. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что для застрявших людей организовали места временного размещения, где можно было зарядить телефон и получить питание, а также круглосуточная медпомощь.

Вечером 16 февраля региональный оперативный штаб сообщил, что автобусы с туристами, добрались до федеральной трассы «Кола».