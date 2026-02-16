Туроператор заявил о готовности прислать вертолет для застрявших у Териберки

Туроператор заявил, что готов выслать вертолет для застрявших у Териберки

Туроператор «Урал Турс» готов предоставить вертолет для людей, застрявших в транспортном коллапсе на автодороге в районе села Териберка Мурманской области, сообщил «Радио РБК» генеральный директор компании.

«У нашей организации действительно сейчас есть борт Ми-8МТВ, который находится в аэропорту в Мурманской, при условии летной погоды мы готовы завтра вылететь в Териберку, чтобы вывезти людей», — сказал он.

Гид туристического клуба «Полярная тропа» Степан отметил, что для многих цена за эвакуацию вертолетом остается непосильной, поэтому часть людей остается ждать открытия дороги.

«Ценник за вертолетную прогулку до Мурманска очень высокий. Там 45 тыс. руб. с человека выходит. Поэтому кому срочно надо улететь, понятно, они улетают, но остальные ждут, когда дорогу откроют», — прокомментировал он.

Транспортный коллапс возник в районе туристического пункта из-за метели — по данным Оперштаба региона, на автотрассе скопились порядка 160 автомобилей. По словам Степана, в очереди стоят 250-300 машин, а общее количество застрявших людей превышает тысячу человек.

Video

В Териберке организовали пункты ожидания, где можно согреться, взять кипяток и зарядить телефоны.