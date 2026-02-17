Goldman Sachs планирует отказаться от «разнообразия, равенства и инклюзивности»

WSJ узнала о решении Goldman Sachs отказаться от политики равенства

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs планирует отказаться от учета критериев разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) при формировании своего совета директоров, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники газеты, из перечня факторов, которыми руководствуется комитет по корпоративному управлению при отборе кандидатов, предполагается исключить расу, гендерную идентичность, этническую принадлежность и сексуальную ориентацию.

Сейчас одним из критериев отбора, отмечает издание, является «общее описание разнообразия», включавшее образование, опыт работы, военную службу и «другие демографические характеристики», связанные с DEI. Теперь эти характеристики планируется убрать.

Решение последовало после обращения консервативной некоммерческой организации National Legal and Policy Center, владеющей небольшой долей в банке. В сентябре 2025 года она, ссылаясь на риски дискриминации, предложила исключить критерии DEI и добивалась включения этой инициативы в материалы к годовому собранию акционеров.

Goldman Sachs уведомил впоследствии организацию о планах изменить формулировки. Ожидается, что совет директоров утвердит новую редакцию требований в этом месяце.

Изменения, пишет WSJ, происходят на фоне пересмотра подходов к программам DEI в США, в том числе после указа президента Дональда Трампа о проверке таких программ в компаниях. Победив на выборах, республиканец подписал указ о прекращении DEI в американском правительстве . Он заявил, что программы чреваты разделением американцев по расовому признаку и позорной дискриминацией.

Вскоре американских чиновников обязали сообщать Управлению кадровой службы США (OPM) о коллегах, применяющих политику DEI. В документах об этом говорилось, что некоторые представители правительства пытались скрыть эти программы, «используя закодированную или неточную формулировку».

От политики DEI ранее отказались десятки ведущих американских компаний, включая Ford, Lowe’s, John Deere, Harley-Davidson и Microsoft. Кроме того, о сокращениях в отделах DEI сообщали Google и Meta (деятельность корпорации признана в России экстремистской и запрещена).

DEI (Diversity, equity, and inclusion) — общее название комплекса мер, направленных на уравнивание в правах разных социальных групп. Включает в себя три принципа: разнообразие (признание отличий по полу, расе, национальности, религии, культуре, возрасту, мировоззрению, сексуальной ориентации);

равенство (справедливость и правосудие по отношению ко всем социальным группам);

инклюзивность (создание культуры и общества, в котором все группы имеют право на голос и будут услышаны). США проводили аналогичную DEI политику с конца XX века. DEI получила популярность несколько лет назад, но зачастую подвергалась критике из-за спорной эффективности и ограничения свободы слова.