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Бизнес ,  
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McDonald's отменил нормы по равенству и инклюзивности для сотрудников

За последние годы от «политики разнообразия» отказались десятки крупнейших американских компаний, среди них: Ford, Lowe's, John Deere и Harley Davidson. McDonald's не стал исключением, заявив, что уже достиг необходимого прогресса
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

McDonald's объявила об отмене установленных компанией целевых «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков, передает The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, компания заявила, что не будет ставить новые цели по равенству и инклюзивности для своих сотрудников, но продолжит сообщать цифры, касающиеся разнообразия в своих рядах.

Вместе с тем в McDonald's подчеркнули, что компания по-прежнему привержена инклюзивности и добилась прогресса с тех пор, как решила увязать оплату труда руководителей с увеличением доли женщин и представителей расовых меньшинств на руководящих должностях к 2025 году. Более 30% руководителей компании в США теперь представляют ранее недостаточно представленные группы, а 25% ее расходов направляются различным поставщикам, указали в McDonald's.

Как отмечает WSJ, McDonald's стала последней крупной пищевой компанией, пересмотревшей свои стратегии в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Ранее от обязательств поддерживать политику DEI (diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность) отказались Walmart, Food Motor, Tractor Supply и др.

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За последние годы американские компании не раз сталкивались с давлением из-за поддерживаемых ими взглядов. Один из самых известных скандалов связан с компанией Disney. В 2022 году она выступила против Закона о родительских правах в образовании, который запрещает государственным школам штата Флорида обсуждать с учениками начальных классов темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В Disney заявили, что этот закон «никогда не должен был быть принят и никогда не должен был стать законом».

Эта позиция стала причиной конфликта компании с губернатором Флориды Роном Десантисом, который заявил, что Disney перешла «красные линии». После этого граждане США начали массово бойкотировать Disney, а вокруг объектов компании в Калифорнии и Флориде начались пикеты.

Впоследствии от политики DEI отказались десятки крупнейших американских компаний, среди них: Ford, Lowe's, John Deere и Harley Davidson. Эти компании объединяло то, что они хорошо зарабатывали на внутреннем рынке Америки, а основной их клиент — представитель консервативной или умеренной части общества. Таким образом, за действиями по отмене DEI, очевидно, стояло нежелание терять традиционный рынок.

Но и корпорации в других сферах постепенно отходят от соответствующих практик. В частности, в июле Microsoft полностью уволила свою команду, отвечающую за DEI. До этого о сокращениях в этих отделах сообщили Google и Meta (признана экстремисткой и запрещена в России).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
McDonald`s инклюзив равенство нормы отмена США
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