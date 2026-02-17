 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠
ПВО за четыре часа сбили почти 80 дронов над Россией

Минобороны: над Россией за четыре часа сбили 76 беспилотников
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20.00 мск до полуночи 16 февраля перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в мессенджере Max.

Больше всего дронов — 26 — уничтожили над акваторией Черного моря. Над территорией Кубани сбили 24 беспилотника, над Азовским морем — 15.

Шесть беспилотников уничтожили над Крымом. По два дрона ВСУ сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над Адыгеей.

В Сочи отразили атаку беспилотников
О работе ПВО в Севастополе в 00:09 мск сообщил глава региона Михаил Развожаев. По предварительным данным, над акваторией сбили 5 воздушных целей, добавил он. Гражданские объекты не пострадали, уточнил губернатор.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале написал о «высокой дроновой активности» на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе, было сбито более пяти беспилотников.

Кроме того, об отражении атаки беспилотников на Краснодарский край сообщил региональный оперштаб. Сирены системы оповещения включали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе. Пострадавших и повреждений нет, уточнили в оперштабе. Фрагменты дронов упали в нескольких районах Кубани, во всех случаях это произошло вдалеке от жилых домов. Количество уничтоженных или подавленных беспилотников в оперштабе не назвали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники
