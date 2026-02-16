 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко ответил на сообщения, что его «Путин не пустил в США»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию, согласно которой он отказался от визита в США на заседание «Совета мира» по просьбе российского президента Владимира Путина. Видеозапись выложил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко также опроверг, что он сам «испугался» поездки из-за вопросов безопасности.

«Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость! Вот [якобы] Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит. Ну, тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего. Дальше: [якобы] не пустил Путин меня в США. И мы разговаривали как раз с ним. Сергей Юрьевич, я даже не знал, что я приглашен на Совет, когда с Путиным разговаривал», — сказал политик в разговоре с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

По словам Лукашенко, Путин «такой человек, что он никогда [бы так не сделал], он будет там аккуратно чего-то выстраивать, как-то намекать, ну, чтобы не пустить». «Он бы наоборот сказал, слушай, вот ты там будешь на Совете, передай Дональду это, это, это», — пояснил белорусский президент.

11 февраля пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко прислали приглашение на первую встречу лидеров в рамках «Совета мира». Однако, по ее словам, оно было получено поздно и рабочий график главы государства уже был спланирован.

«Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить. Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза, с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС», — сказала тогда Эйсмонт.

Президент принять участие не сможет, но «полностью разделяет нацеленность президента США и «Совета мира» на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем», отметила она, добавив, что представлять Белоруссию будет министр иностранных дел, о чем Вашингтон уже проинформирован.

Сам Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым 16 февраля заверил, что в дальнейшем страна намерена участвовать в работе «Совета мира» и его мероприятиях на уровне главы государства.

Кремль на прошлой неделе сообщал, что пока не намерен направлять своих представителей на первое заседание «Совета мира» Трампа, которое запланировано 19 февраля в Вашингтоне. «Тема «Совета» по-прежнему в проработке в МИДе», — заявил тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О создании «Совета мира» по Газе Трамп объявил в январе. Через несколько дней Владимир Путин сообщил, что Россия получила туда приглашение. Он также заявил о готовности Москвы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов. Именно эту сумму глава Белого дома назначил за постоянное членство в организации.

Лукашенко в прошлом месяце подписал документ о присоединении республики к «Совету мира».

Персоны
Александр Лукашенко Совет мира Белоруссия
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
