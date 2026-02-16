В ТПП назвали две цели расширения механизма «Инвестиции вместо штрафов»

Елена Дыбова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Елена Дыбова заявила в эфире Радио РБК, что предложение ТПП расширить механизм «Инвестиции вместо штрафов» позволит бизнесу усиливаться и выходить на новый уровень. По ее словам, сейчас на предпринимателей налагаются высокие штрафы, которые «гораздо логичнее» направлять на исправление нарушений, а не на пополнение бюджета.

«Штраф — это ведь задача государства исправить какие-то нарушения, а не просто там собрать денег. Поэтому мы рассчитываем, первое, что реально начнется, — исправление ситуации. То есть бизнес просто направит эти деньги на совершенствование тех условий работы и так далее, которые необходимы государству, и выполнение этих требований — это первое. И второе: мы как раз рассчитываем, что наши компании будут только усиливаться, потому что все-таки будет возможность выходить на другой уровень ведения бизнеса, создавать другие условия», — пояснила Дыбова.

Минэкономразвития в 2024 году предложило заменить штрафы для бизнеса за нарушения требований надзорных органов направлением этих средств на инвестиции. Ранее подобная идея была выдвинута для бюджетных учреждений, которые в случае выявления нарушений должны тратить средства на их устранение, а не на уплату штрафов. Сейчас механизм действует в восьми сферах федерального надзора, но в ТПП считают, что этого недостаточно. Как пишут «Известия», в связи с этим министру экономического развития Максиму Решетникову было направлено письмо, в котором говорится, что ограниченный список направлений мешает применять механизм, хотя бизнес в нем заинтересован.

Вице-президент ТПП отметила, что государство, оставляя деньги у бизнеса, в итоге получит «гораздо больше налогами», поскольку компании будут расти и усиливаться.

«А сейчас — оштрафовали, и рассчитывать на то, что деньги изъяли и заново в таких сложных условиях начнут реально работать над исправлением ситуации, это же сложно. Поэтому это тот случай, когда, наоборот, мы будем усиливать и добиваться потом совсем других результатов от того, что компания будет расти и деятельность будет совершенствоваться», — сказала Дыбова.

Отвечая на вопрос о возможных злоупотреблениях, вице-президент ТПП подчеркнула, что сам механизм исключает коррупционную составляющую.

«Если предприниматель будет знать, что государство готово дать ему возможность реально и спокойно исправить те нарушения, которые были выявлены, — договариваться о чем, коррупционность в чем? Здесь, наоборот, гораздо больше, мне кажется, уход от коррупционных схем», — заявила она.

По словам Дыбовой, сегодня все больше предпринимателей заинтересовано в отсутствии претензий со стороны государства. По ее мнению, ведение бизнеса и так сопряжено с большими сложностями, поэтому тот будет заинтересован в «нормальной, прозрачной схеме» взаимодействия.