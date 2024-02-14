Минэк предложил заменить штрафы бизнесу за нарушения инвестициями

Штрафы за нарушения могут заменить на требование инвестировать средства в исправление недочетов, рассказали в Минэке. Новшество могут ввести как для бюджетных организаций, так и для бизнеса

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Минэкономразвития предложило заменить штрафы для бизнеса за нарушения требований надзорных органов направлением этих средств на инвестиции, пишут «Ведомости» со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Херсонцева.

Он рассказал, что ведется разработка соответствующего законопроекта, инициатива обсуждается с другими ведомствами. Она потребует внесения поправок в КоАП и закон «О государственном контроле (надзоре)», указал Херсонцев.

Ранее подобная идея была выдвинута для бюджетных учреждений. Согласно ей, они в случае выявления нарушений будут тратить средства на их устранение, а не на уплату штрафов. Для этого учреждение будет заключать специальное соглашение с надзорным ведомством, которое будет содержать дорожную карту по устранению недочетов. Дело в рамках КоАП либо вообще не будут заводить, либо оно будет приостановлено на время реализации плана. Если он не будет выполнен, то организацию оштрафуют.

Херсонцев сказал, что если этот эксперимент будет успешным, то механизм распространят и на бизнес, но возможно, что его запустят и одновременно для двух сфер.

Он отметил, что доведение некоторых предприятий, особенно советских промышленных объектов, до нормативного состояния требует вложения и значительного времени, и ресурсов. «В таких случаях можно бесконечно приходить и штрафовать предприятия, но нарушения не устраняются, только растет количество штрафов», — сказал замминистра.

Президент Российского союза промышленников и предприятий Александр Шохин отметил, что в этой схеме будет полезным привлечение силовых органов для исключения коррупционных рисков. Как пояснил «Ведомостям» Херсонцев, вопрос участия прокуратуры в этой процедуре еще не решен, с ней ведется обсуждение.