Общество⁠,
0

Волонтеры расширили территорию поиска пропавших в Санкт-Петербурге сестер

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Пропавших в Санкт-Петербурге двух сестер ищут в девяти городах и семи областях, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе петербургского отделения добровольческого отряда «Лиза Алерт».

По словам пресс-секретаря отряда Евгении Цинклер, волонтеры ищут девочек в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Рязани, Новосибирске, Ярославле, Вологде, Твери, Москве, а также в семи областях — Ленинградской, Новгородской, Ульяновской, Псковской, Костромской, Владимирской и Московской.

Бастрыкин подключился к поискам двух девочек в Петербурге
Общество
Александр Бастрыкин

Из ориентировки следует, что 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина Жвалёвы пропали в Санкт-Петербурге 9 февраля. Старшая сестра была одета в светлый пуховик, темную юбку, синие сапоги и черный платок, а 11-летняя девочка — в светлый пуховик, синюю юбку, зеленые ботинки с желтыми шнурками и белую шапку.

По данным Следственного комитета, вместе с девочками была их мать. В ведомстве сообщили, что женщина может состоять в деструктивной религиозной секте. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об исчезновении двоих детей.

