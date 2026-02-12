Бастрыкин подключился к поискам двух девочек в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об исчезновении двоих детей и их матери в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
«В сюжете на одном из федеральных телеканалов сообщается, что в Санкт-Петербурге пропала мать вместе с двумя дочерьми, одна из которых несовершеннолетняя», — информирует Следственный комитет.
Также в СК сообщили, что женщина может являться членом деструктивной религиозной секты.
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и о доводах в сюжете и подключиться к поискам пропавших.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге пропали две сестры — 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина. Последний раз девочек видели три дня назад.
