Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности
Сергей Иванов
Сергей Иванов исключен из состава Совета безопасности России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Материал дополняется
