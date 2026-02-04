 Перейти к основному контенту
0

Кремль объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента

Песков: Сергей Иванов ушел в отставку по собственному желанию
Сергей Иванов
Сергей Иванов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сергея Иванова освободили от должности спецпредставителя президента по природоохранной деятельности по его собственному желанию, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это произошло по собственному желанию Иванова», — рассказал Песков.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении 73-летнего Иванова от должности 4 февраля

В 2001–2007 годах он был министром обороны России, а в 2011–2016 годах руководил администрацией президента. 

Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя
Политика
Сергей Иванов

Материал дополняется

