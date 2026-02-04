Кремль объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента
Сергея Иванова освободили от должности спецпредставителя президента по природоохранной деятельности по его собственному желанию, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это произошло по собственному желанию Иванова», — рассказал Песков.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении 73-летнего Иванова от должности 4 февраля.
В 2001–2007 годах он был министром обороны России, а в 2011–2016 годах руководил администрацией президента.
Материал дополняется
