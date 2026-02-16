 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В США полиция задержала убийцу беженки с Украины

Полиция США задержала Калеба Хейдена Фосно, которого подозревают в убийстве 21-летней беженки с Украины Катрины Товмаш и 28-летнего Мэтью Уэйда в штате Северная Каролина, сообщает управление полиции округа Мур в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Утром 14 февраля в полицию поступил звонок о стрельбе в доме в Вассе в Северной Каролине. По прибытии правоохранители обнаружили два тела — 21-летней девушки и 28-летнего парня. Позднее обоих погибших опознали. Ими оказались уроженка Украины Катрина Товмаш, которая переехала в Огайо, и ее молодой человек Мэтью Уэйд из Гамильтона, штат Миссисипи.

Полицейские установили, что стрельбу в доме устроил Фосно. Ранее мужчина состоял в отношениях с Товмаш. Его задержали в Огайо. Правоохранители продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Брат погибшей украинки Михаил Товмаш в своем посте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) рассказал, что девушка жила в Северной Каролине с младшими братьями и сестрами. По его словам, бывший молодой человек заставил ребенка разбудить Товмаш и застрелил ее и Уэйда в постели.

Бонди призвала говорить об убитой украинке вместо пособницы Эпштейна
Общество
Пэм Бонди

В сентябре 2025 года в Шарлотте, штат Северная Каролина, в вагоне поезда была убита беженка с Украины Ирина Заруцкая.

По версии следствия, бездомный мужчина нанес ей несколько ножевых ранений. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний афроамериканец Декарлос Браун-младший.

Анастасия Карева
двойное убийство США Северная Каролина задержание украинские беженцы
