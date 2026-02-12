Бонди призвала говорить об убитой украинке вместо пособницы Эпштейна
Генеральный прокурор США Пэм Бонди призвала говорить об убитой бездомным украинской беженке Ирине Заруцкой вместо пособницы финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, Гислейн Максвелл.
Об этом Бонди заявила, отвечая на вопрос конгрессвумен Деборы Росс о переводе Максвелл в колонию с низким уровнем риска. Росс в рамках слушаний в юридическом комитете палаты представителей поинтересовалась, кем было принято такое решение. Трансляция велась на YouTube.
«Я не знаю, почему [перевели Максвелл]. Но, знаете, вместо того чтобы говорить о Гислейн Максвелл, которая, надеюсь, умрет в тюрьме, вам следует говорить об Ирине Заруцкой», — ответила Бонди.
23‑летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая была убита в Шарлотте (штат Северная Каролина) в вагоне поезда — бездомный мужчина нанес ей несколько ножевых ранений.
Читайте РБК в Telegram.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний афроамериканец Декарлос Браун-младший. По данным New York Post, его c 2011 года арестовывали несколько раз — за кражу, грабеж с применением оружия и распространение угроз.
Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее ужасным и заявил, что бездомный заслуживает только смертной казни.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8