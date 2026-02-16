 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей

Куренков: в ПВР в России находятся более 23 тыс. граждан, включая 5 тыс. детей
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В пунктах временного размещения в регионах России сейчас находятся более 23 тыс. граждан, из которых 5 тыс. — это дети, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на заседании Госдумы.

«МЧС России продолжает работу по возмещению расходов регионов на размещение и питание людей, находящихся в ПВР. А это свыше 23 тыс. граждан, из которых около 5 тыс. детей», — сказал он. Куренков добавил, что компенсацию получили 64 субъекта России за размещение и питание граждан. Сумма компенсаций составила более 14 млрд руб.

Также министр рассказал, как обстоят дела с разминированием территорий. По его словам, спасатели разминировали более 3 тыс. га в новых регионах и в Курской области. Они обезвредили более 108 тыс. взрывоопасных предметов в 2025 году.

МЧС планирует реформировать пиротехнические подразделения, которые занимаются разминированием. Так, будут созданы единая система подготовки, единые органы управления и координации всех подразделений. Также увеличится численность самих пиротехников. Об этих планах Куренков заявлял и раньше. В ходе расширенной коллегии министерства он сказал, что усиление существующих отрядов пиротехников находится «на особом контроле».

