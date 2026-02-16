 Перейти к основному контенту
Орловский губернатор подарил Путину статуэтку зубра. Видео

Орловский губернатор Клычков подарил Путину статуэтку зубра

Video

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече в Кремле вручил президенту России Владимиру Путину статуэтку зубра.

«И, позвольте, небольшой сувенир от Орловской области — зубр», — сказал губернатор, передавая статуэтку президенту.

Путин назвал, как вырос валовой региональный продукт в среднем по России
Экономика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Клычков добавил, что с 1990-х годов в Орловской области восстановлена популяция диких зубров и сегодня в регионе содержится 820 особей — это крупнейшее количество в Европе.

В ходе встречи президент Владимир Путин отметил, что в среднем в регионах страны рост валового регионального продукта составил около 1%, в то время как в Орловской области — 2,6%.

