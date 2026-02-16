Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него после заседания Высшего госсовета Союзного государства будут «целые сутки» на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в том числе чтобы обсудить ситуацию с основанным президентом США Дональдом Трампом «Советом мира».
Заседание Высшего госсовета пройдет 26 февраля. Белорусский и российский лидеры встретятся после заседания. По словам Лукашенко, вопрос «Совета мира» будет обязательно обсуждаться.
«Обязательно этот вопрос обсудим с президентом Путиным. Может быть, на Высшем госсовете. Но потом у нас целые сутки еще переговоры будут с ним. Мы обязательно коснемся этого вопроса», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым (цитата по БелТА).
О создании «Совета мира» с целью урегулирования ситуации в Газе Трамп объявил 15 января. Через несколько дней Путин сообщил, что Россия получила туда приглашение. Он также заявил о готовности Москвы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов. Именно эту сумму Трамп назначил за постоянное членство в организации.
Лукашенко 20 января подписал документ о присоединении республики к организации.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»