Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него после заседания Высшего госсовета Союзного государства будут «целые сутки» на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в том числе чтобы обсудить ситуацию с основанным президентом США Дональдом Трампом «Советом мира».

Заседание Высшего госсовета пройдет 26 февраля. Белорусский и российский лидеры встретятся после заседания. По словам Лукашенко, вопрос «Совета мира» будет обязательно обсуждаться.

«Обязательно этот вопрос обсудим с президентом Путиным. Может быть, на Высшем госсовете. Но потом у нас целые сутки еще переговоры будут с ним. Мы обязательно коснемся этого вопроса», — сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым (цитата по БелТА).

О создании «Совета мира» с целью урегулирования ситуации в Газе Трамп объявил 15 января. Через несколько дней Путин сообщил, что Россия получила туда приглашение. Он также заявил о готовности Москвы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов. Именно эту сумму Трамп назначил за постоянное членство в организации.

Лукашенко 20 января подписал документ о присоединении республики к организации.