 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» после ДТП из-за снегопада

Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» после ДТП из-за снегопада
Video

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области образовалась длинная пробка в результате столкновения грузовых и легковых автомобилей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Региональное управление МВД предупредило 16 февраля о резком ухудшении дорожной обстановки в связи с плохой погодой и низкой видимостью.

В МЧС сообщили, что ДТП со столкновением грузовиков и легковых машин произошло на 254-м километре М-4 «Дон». «В результате ДТП образовался затор, организовано движение по объездной дороге через город Богородицк», — говорится в сообщении.

Пострадавших в ДТП нет, добавили в министерстве.

Четыре человека погибли в ДТП в Амурской области
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В МВД ранее порекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок.

«Автодор», в свою очередь, предупредил автомобилистов о сильном снегопаде в Тульской области. В регионе идут интенсивные осадки, ухудшилась видимость, возможны заносы и затруднение движения на отдельных участках дорог, говорится в сообщении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
пробка трасса Дон ДТП метель
Материалы по теме
Пробки в Москве достигли 10 баллов второй раз за два месяца
Общество
Пробки в Москве достигли 8 баллов на фоне снегопада
Общество
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову Общество, 16:00
В США полиция задержала убийцу беженки из Украины Общество, 15:59
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности Политика, 15:56
В ЦБ рассказали, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников Инвестиции, 15:52
Цены на газ в Европе упали на 6% и достигли минимума за месяц Инвестиции, 15:50
Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени Политика, 15:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве Политика, 15:48
Чукотка стала лидером по сумме переводов между мужьями и женами Радио, 15:47
Почему в России становится меньше ООО и больше ИППодписка на РБК, 15:44
Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа Политика, 15:43
Собянин сообщил о старте строительства станции метро «Луганская» в Москве Недвижимость, 15:43
Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей Общество, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40