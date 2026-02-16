Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» после ДТП из-за снегопада

Video

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области образовалась длинная пробка в результате столкновения грузовых и легковых автомобилей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Региональное управление МВД предупредило 16 февраля о резком ухудшении дорожной обстановки в связи с плохой погодой и низкой видимостью.

В МЧС сообщили, что ДТП со столкновением грузовиков и легковых машин произошло на 254-м километре М-4 «Дон». «В результате ДТП образовался затор, организовано движение по объездной дороге через город Богородицк», — говорится в сообщении.

Пострадавших в ДТП нет, добавили в министерстве.

В МВД ранее порекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок.

«Автодор», в свою очередь, предупредил автомобилистов о сильном снегопаде в Тульской области. В регионе идут интенсивные осадки, ухудшилась видимость, возможны заносы и затруднение движения на отдельных участках дорог, говорится в сообщении.