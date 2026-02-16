 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
Антимонопольная служба выдала предупреждение РСХБ из-за льготной ипотеки

Фото: JackCA / Shutterstock
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Россельхозбанка (РСХБ) отменить обязательное условие о выборе подрядчика при получении льготного кредита на строительство жилья. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

Банк решил выдавать льготную ипотеку на строительство дома (в рамках государственной программы «Сельская ипотека») при условии, что клиент выберет подрядчика из рекомендованного финансовой организацией списка.

ФАС получила жалобу на такое условие Россельхозбанка и пришла к выводу, что это ограничивает конкуренцию и нарушает антимонопольное законодательство. «Служба предупредила АО «Россельхозбанк» о необходимости отменить обязательное условие о выборе подрядчика только из числа включенных в перечень рекомендуемых банком подрядных организаций, удалить информацию об этом условии с интернет–ресурса банка «Свое село» и исключить подобную практику в будущем», — говорится в сообщении.

ФАС поставила банку срок выполнения требования — десять календарных дней. В случае отказа последовать предупреждению будет возбуждено антимонопольное дело, пообещала она.

В январе ФАС сообщила о получении жалоб на банки из-за новых условий льготной ипотеки. Тогда сразу несколько крупных российских банков изменили условия ее предоставления: участники рынка начали выдавать кредиты по сниженной ставке, только если клиент приобретает жилье у застройщика-партнера. Первым такое решение принял Сбербанк, вслед за ним на аналогичный шаг пошел ВТБ. Аналогичные решения приняли также «Открытие», Альфа-банк и Промсвязьбанк.

Авторы
Теги
Софья Полковникова, Александр Ситюков Александр Ситюков
"Россельхозбанк" ФАС льготная ипотека
Материалы по теме
