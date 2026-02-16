ФСБ задержала 86 нелегальных оружейников в 37 субъектах России

Video

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержали 86 нелегальных оружейников из 37 субъектов, сообщает пресс-центр службы безопасности.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации

во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Среди субъектов, в которых задержали нарушителей, названы Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Севастополь, Луганская Народная Республика (ЛНР), Крым, Алтай, Белгородская область и другие регионы.

Сотрудники правоохранительных органов провели в период с декабря 2025 по январь 2026 года оперативно-разыскные мероприятия по местам жительства нелегальных оружейников на территории упомянутых субъектов.

В результате были задержаны 86 человек, изъято 124 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия, включая 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабины и ружья,

5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тыс. патронов различного калибра.

Кроме того, силовики пресекли работу 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В декабре 2025 года ФСБ сообщила о пресечении деятельности 169 человек, занимавшихся незаконным оборотом и модернизацией оружия в 53 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Донецкую Народную Республику (ДНР) и ЛНР.

Операция прошла в октябре–ноябре 2025 года. В ходе мероприятий было изъято 378 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы и гранатометы, а также более 52 кг взрывчатых веществ и свыше 223 тыс. патронов. Кроме того, были ликвидированы 44 подпольные мастерские по переделке оружия и производству боеприпасов.