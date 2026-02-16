 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФСБ задержала 86 нелегальных оружейников в 37 субъектах России

ФСБ задержала 86 нелегальных оружейников в 37 субъектах России
Video

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержали 86 нелегальных оружейников из 37 субъектов, сообщает пресс-центр службы безопасности.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации
во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Среди субъектов, в которых задержали нарушителей, названы Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Севастополь, Луганская Народная Республика (ЛНР), Крым, Алтай, Белгородская область и другие регионы.

ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в 53 регионах России
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов провели в период с декабря 2025 по январь 2026 года оперативно-разыскные мероприятия по местам жительства нелегальных оружейников на территории упомянутых субъектов.

В результате были задержаны 86 человек, изъято 124 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия, включая 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабины и ружья,
5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тыс. патронов различного калибра.

Кроме того, силовики пресекли работу 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В декабре 2025 года ФСБ сообщила о пресечении деятельности 169 человек, занимавшихся незаконным оборотом и модернизацией оружия в 53 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Донецкую Народную Республику (ДНР) и ЛНР.

Операция прошла в октябре–ноябре 2025 года. В ходе мероприятий было изъято 378 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы и гранатометы, а также более 52 кг взрывчатых веществ и свыше 223 тыс. патронов. Кроме того, были ликвидированы 44 подпольные мастерские по переделке оружия и производству боеприпасов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
ФСБ незаконное хранение оружия Москва
Материалы по теме
ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео
Политика
ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в запрещенную организацию
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Удмуртии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального Политика, 12:59
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33
Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео Общество, 12:31