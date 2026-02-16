Эксперт сказал, что стрельба США по кораблям устроена напоказ для России

Фото: Jordon R. Beesley / U.S. Navy / Getty Images

Военно-морские силы (ВМС) США проводят учения со стрельбой по собственным кораблям, выясняя, какое количество повреждений может выдержать корпус корабля, что является сигналом России и Китаю. Об этом пишет бывший законодательный советник сенатора США Тима Скотта по вопросам обороны и внешней политики, автор 19fortyfive, доктор философии, Брент М. Иствуд.

В июне 2024 года во время американских учений в северной части Тихого океана был уничтожен Valiant Shield 24 — бывший USS Cleveland (LPD-7).

Учения по затоплению собственных кораблей называются SINKEX (sinking exercise), когда надводные корабли, самолеты и подводные лодки отрабатывают атаки собственным вооружением, имитируя реальные боевые действия. Моряки понимают, сколько повреждений должен получить корабль, чтобы он пошел ко дну, осваивают вооружение и повышают профессиональные навыки.

Помимо технических задач, такие учения выполняют стратегическую функцию сдерживания, пишет Иствуд. Публичная демонстрация того, как американские силы координировано уничтожают крупный корабль в океане, — это сигнал потенциальным противникам, прежде всего России, а также Китаю, о готовности США вести высокоинтенсивную морскую войну.

В июне 2024 года Тихоокеанский флот США сообщил о проведении учений Valiant Shield 2024 с боевой стрельбой по списанному кораблю USS Cleveland в открытом океане. VS24 — многонациональные двухгодичные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, направленные на развитие взаимодействия всех родов войск и союзников в многодоменной среде (море, воздух, суша, космос и киберпространство).