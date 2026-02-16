В хостеле на севере Москвы произошел пожар. Видео
В здании на севере Москвы начался пожар. Сотрудники МЧС Москвы спасли из 16 человек, сообщает министерство. Также появилось видео с места происшествия.
На нем видно, что экстренные службы уже приехали на место происшествия. Спасатели используют лестницу, чтобы добраться до крыши здания.
Пожар произошел в здании на 1-м Магистральном тупике в доме 10. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что на месте пожара спасателям помогают очевидцы: они пытаются разобрать забор под окнами хостела, откуда выпрыгивают люди.
В конце января пожар произошел в хостеле Балашихи. В нем погибли четыре человека. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ранним утром во вторник, 27 января. Спасателям удалось потушить пожар в 7:00 мск. Из здания эвакуировали 11 человек.
