Родные историка Роя Медведева назвали причину его смерти
Причиной смерти историка Роя Медведева стали отек мозга и ишемическая болезнь сердца, рассказала РБК его невестка Светлана Медведева.
«Отек мозга и сердечное что-то, ишемическая болезнь», — рассказала она. Медведев скончался дома утром 13 февраля.
Рой Медведев, скончавшийся в возрасте 100 лет, был известным историком, диссидентом и публицистом, его братом был писатель, биолог Жорес Медведев.
Рой Медведев окончил философский факультет Ленинградского государственного университета и защитил диссертацию по педагогике. Он работал школьным учителем, редактором и заведующим лабораторией в НИИ Академии педагогических наук СССР.
С 1960-х годов Медведев редактировал «Политический дневник» и альманах «XX век». В 1969-м его исключили из КПСС из-за книги о сталинских репрессиях «К суду истории». Год спустя вместе с Андреем Сахаровым он подписал обращение за демократизацию Советского Союза.
Рой Медведев — автор более 35 книг, его сочинения переведены на 14 языков и изданы в 20 странах мира.
