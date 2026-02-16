 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Родные историка Роя Медведева назвали причину его смерти

Причиной смерти Роя Медведева стали ишемическая болезнь и отек мозга
Рой Медведев (архивное фото)
Рой Медведев (архивное фото) (Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Причиной смерти историка Роя Медведева стали отек мозга и ишемическая болезнь сердца, рассказала РБК его невестка Светлана Медведева.

«Отек мозга и сердечное что-то, ишемическая болезнь», — рассказала она. Медведев скончался дома утром 13 февраля.

Умер Рой Медведев
Общество
Рой Медведев

Рой Медведев, скончавшийся в возрасте 100 лет, был известным историком, диссидентом и публицистом, его братом был писатель, биолог Жорес Медведев. 

Рой Медведев окончил философский факультет Ленинградского государственного университета и защитил диссертацию по педагогике. Он работал школьным учителем, редактором и заведующим лабораторией в НИИ Академии педагогических наук СССР.

С 1960-х годов Медведев редактировал «Политический дневник» и альманах «XX век». В 1969-м его исключили из КПСС из-за книги о сталинских репрессиях «К суду истории». Год спустя вместе с Андреем Сахаровым он подписал обращение за демократизацию Советского Союза. 

Рой Медведев — автор более 35 книг, его сочинения переведены на 14 языков и изданы в 20 странах мира.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
смерть история болезнь
Материалы по теме
Умер бывший депутат заксобрания Петербурга Игорь Риммер
Общество
Исполнитель хита Moskau умер в возрасте 75 лет
Общество
Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального Политика, 12:59
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33
Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео Общество, 12:31