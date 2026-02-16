Hh.ru раскрыл, какую зарплату предлагают профессиональным блинопекам

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Зарплата поваров-блинопеков в России — до 120 тыс. руб., медианная предлагаемая зарплата на эту позицию в январе составила 68,9 тыс. руб. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

За последние пять лет доходы поваров, специализирующихся на блинах, выросли на 66% — более чем на 27 тыс. руб. Самые высокие зарплаты блинопекам предлагают в Магаданской области — до 115,5 тыс. руб., в Москве — до 97,4 тыс. руб., в Камчатском крае — до 93,5 тыс. руб.

В январе этого года работодатели разместили свыше 6,2 тыс. вакансий на поиск специалистов по выпечке блинов. Больше всего предложений поступило из Москвы (более 660 вакансий, или 11%), Подмосковья (около 560 вакансий, 9%), Краснодарского края (290 вакансий, 4%) и Свердловской области (260 вакансий, 4%). Также значительное количество предложений приходится на Татарстан, Петербург, Ставропольский край, Ленинградскую и Ростовскую области (по 3%).

Ранее исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» показало, что «индекс блинов» — на основе рецепта приготовления блюда на четырех человек — вырос на 4% за год и в абсолютных показателях составил 149 руб.