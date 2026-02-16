Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада
Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад и сильный ветер, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
«Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора», — говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 мск отмен рейсов из-за плохих погодных условий не зафиксировано, однако три рейса задержаны более чем на два часа. Самолеты, летевшие в Москву, в течение суток не направлялись на запасные аэродромы.
Росавиация отмечает, что службы аэропортов оснащены всем необходимым для обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях.
В то же время ухудшение погоды может повлиять на расписание прилетов и вылетов, возможны задержки и отмены рейсов. Это связано с необходимостью обработки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также применением противообледенительных жидкостей для самолетов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»