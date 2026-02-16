 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада

Росавиация: московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад и сильный ветер, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

«Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора», — говорится в сообщении.

Москвичам пообещали мокрый снег с дождем до конца недели
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По состоянию на 10:00 мск отмен рейсов из-за плохих погодных условий не зафиксировано, однако три рейса задержаны более чем на два часа. Самолеты, летевшие в Москву, в течение суток не направлялись на запасные аэродромы.

Росавиация отмечает, что службы аэропортов оснащены всем необходимым для обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях.

В то же время ухудшение погоды может повлиять на расписание прилетов и вылетов, возможны задержки и отмены рейсов. Это связано с необходимостью обработки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также применением противообледенительных жидкостей для самолетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Погода Москва Шереметьево аэропорт Домодедово Жуковский аэропорт Внуково Росавиация
Материалы по теме
Синоптики рассказали, что на Москву идет спираль атмосферного вихря
Общество
В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки»
Общество
Ледяная глыба рухнула на женщину в подмосковной Ивантеевке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол в Канаде Степанов прокомментировал ситуацию с конфискованным Ан-124 Политика, 11:27
Акции банка «Санкт-Петербург» прибавили 4% на новостях о дивидендах Инвестиции, 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года Экономика, 11:21
Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области Политика, 11:18
Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада Город, 11:16
«На Играх опасные трассы». Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:15
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Спрос на ипотеку в новостройках Москвы вырос за год почти на 40% Недвижимость, 11:14
«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве Политика, 11:12
Manager Magazin узнал о планах Volkswagen урезать расходы на 20% Авто, 11:08
Россиян ожидают трехдневные выходные Общество, 11:08
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае Общество, 11:01
Конец эры «нашел — сравнил — купил». Что теперь работает на маркетплейсахПодписка на РБК, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:57