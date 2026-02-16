Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад и сильный ветер, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

«Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 мск отмен рейсов из-за плохих погодных условий не зафиксировано, однако три рейса задержаны более чем на два часа. Самолеты, летевшие в Москву, в течение суток не направлялись на запасные аэродромы.

Росавиация отмечает, что службы аэропортов оснащены всем необходимым для обслуживания воздушных судов в сложных метеоусловиях.

В то же время ухудшение погоды может повлиять на расписание прилетов и вылетов, возможны задержки и отмены рейсов. Это связано с необходимостью обработки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также применением противообледенительных жидкостей для самолетов.