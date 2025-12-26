Москвичам пообещали мокрый снег с дождем до конца недели
Жителей Москвы 26 декабря ждет сырой и прохладный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
Средняя температура воздуха в течение дня составит около 1°C, однако будет ощущаться как −5°C. Влажность достигнет 88%. Ветер будет дуть преимущественно с северного направления, со скоростью около 5,3 м/с. Атмосферное давление останется на отметке 737 мм, что немного ниже нормы для этого времени года. Ожидается мокрый снег с высокой вероятностью осадков.
До конца недели обстановка изменится мало. Дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до 2°C, а ночью столбики термометров могут опускаться до отрицательных значений. Вероятность осадков останется значительной, с преобладанием легкого снега и дождя.
Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 734–739 мм. Ветер ожидается по-прежнему умеренный, с переменами направления от северо-западного до западного.
