Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области
Специалисты российских войск беспилотных систем нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов неподалеку от села Качаново в Полтавской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Для выполнения операции были использованы БПЛА «Герань».
14 февраля в ведомстве заявили, что подразделения российском армии нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
