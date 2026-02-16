Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области

В Минобороны сообщили, что поражено хранилище ГСМ на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Специалисты российских войск беспилотных систем нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов неподалеку от села Качаново в Полтавской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Для выполнения операции были использованы БПЛА «Герань».

14 февраля в ведомстве заявили, что подразделения российском армии нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.