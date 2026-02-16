В Думе предложили дать дополнительную защиту природным заказникам

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

Лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов и его однопартиец, зампред комитета по экологии Анатолий Грешневиков подготовили законопроект, которым предложили устанавливать охранные зоны для государственных природных заказников. РБК ознакомился с текстом законопроекта, его внесут в понедельник 16 февраля.

Изменения предлагаются в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Сейчас охранные зоны устанавливаются для заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы. Депутаты предлагают дополнить этот перечень государственными природными заказниками.

Охранная зона — дополнительная защита для особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это буферная зона шириной не менее 1 км, которая устанавливается по периметру заповедника или нацпарка. В ней запрещена любая деятельность, которая может оказать вред экосистеме, например добыча полезных ископаемых, создание свалок, промысловая охота и т.д. При этом в такой зоне могут находиться земельные участки в собственности или в аренде. Охранная зона не считается территорией ООПТ.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что создание охранных зон для заказников позволит уберечь их от размещения рядом опасных промышленных производств. В действующем законодательстве четко не установлены цели создания заказников, при этом на их территории запрещается или ограничивается деятельность, если она противоречит целям создания этих территорий. Таким образом, делают вывод авторы, если в положении о конкретном заказнике будут содержаться размытые формулировки, которые не позволят четко определить, что нельзя делать на его территории, «то цели заказников будут являться ориентирами для определения противоправности действий».

«Мы все чаще видим попытки в угоду бизнес-интересам пробить брешь в природоохранном законодательстве. Позиция нашей фракции: его нужно не ослаблять, а усиливать», — заявил Сергей Миронов. Он подчеркнул, что заказники, как и другие заповедные территории, играют важную роль в восстановлении экосистемы, различных видов животных, растений: «Необходимо защитить их от размещения рядом опасных производств и других коммерческих объектов — на это направлен наш законопроект».

Сейчас в Думе рассматривается законопроект, который разрешает изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий и строить на них объекты федерального значения. Для этого будет предусмотрен механизм исключения земель из состава ООПТ.

Кроме того, предлагается разрешить на таких территориях проведение мероприятий, направленных на обеспечение обороны страны и безопасности государства, а также на охрану госграницы. Для этого на специально выделенных участках предлагается разрешить размещение объектов капитального строительства и сооружений, предназначенных для обеспечения обороны.

Экологи и ученые раскритиковали этот законопроект. В частности, координатор программ по особо охраняемым природным территориям проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин говорил, что принятие законопроекта в текущем виде может привести к серьезным негативным последствиям для системы особо охраняемых природных территорий. По его словам, законопроект может кардинально изменить концепцию заповедников и нацпарков, разрешая строить в них объекты федерального значения, хотя эти ООПТ всегда рассматривались как территории для сохранения окружающей среды в естественном состоянии.