 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Яндекс Карты» научились составлять персонализированные маршруты

«Яндекс Карты» будут составлять маршруты по истории поездок
Яндекс YDEX ₽4 860 +2,46% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» начнут составлять персонализированные маршруты для водителей на основе истории их поездок, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Теперь сервисы будут предлагать не только самый быстрый вариант, но и альтернативные пути — например, более простые или знакомые автомобилисту. Персонализированные маршруты создает искусственный интеллект на основе вариантов, предложенных маршрутизатором, и данных о том, как водитель использует сервис во время поездок.

«Мы понимаем, что время в пути не всегда решающий фактор для водителей. Например, тем, кто начал водить недавно, важно увидеть маршрут с наименьшим числом сложных поворотов. А в пути между домом и работой для водителей чаще важнее ехать по знакомому пути. Теперь «Карты» учитывают этот контекст при построении маршрутов», — отметил руководитель команды навигации в «Яндекс Картах» Руслан Ледовский.

«Яндекс Карты» добавили возможность делиться локацией в реальном времени
Технологии и медиа

«Простой» маршрут будет предложен, если на составленном маршрутизатором пути будет много развязок. Если же пользователь едет между двумя знакомыми точками — сервис предложит ему «Знакомый» путь. Кроме того, при поездке из одного конца города в другой у водителя будет возможность выбрать два варианта маршрута — через центр или в объезд.

Все варианты пути будут подписаны в интерфейсе. Всего сервис может составить свыше десяти персонализированных маршрутов. Как отметили в пресс-службе, в будущем их должно стать больше.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Компании
Анастасия Луценко
«Яндекс.Карты» навигатор маршруты водители
ООО "ЯНДЕКС"
Материалы по теме
«Яндекс Карты» добавили возможность делиться локацией в реальном времени
Технологии и медиа
В «Яндексе» рассказали, как ИИ-агенты «атакуют» традиционное ПО
Технологии и медиа
«Яндекс Путешествия» после ухода отелей объяснили увеличение комиссии
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол в Канаде Степанов прокомментировал ситуацию с конфискованным Ан-124 Политика, 11:27
Акции банка «Санкт-Петербург» прибавили 4% на новостях о дивидендах Инвестиции, 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года Экономика, 11:21
Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области Политика, 11:18
Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада Город, 11:16
«На Играх опасные трассы». Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Спрос на ипотеку в новостройках Москвы вырос за год почти на 40% Недвижимость, 11:14
«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве Политика, 11:12
Manager Magazin узнал о планах Volkswagen урезать расходы на 20% Авто, 11:08
Россиян ожидают трехдневные выходные Общество, 11:08
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае Общество, 11:01
Конец эры «нашел — сравнил — купил». Что теперь работает на маркетплейсахПодписка на РБК, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:57