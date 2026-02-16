«Яндекс Карты» научились составлять персонализированные маршруты
«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» начнут составлять персонализированные маршруты для водителей на основе истории их поездок, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Теперь сервисы будут предлагать не только самый быстрый вариант, но и альтернативные пути — например, более простые или знакомые автомобилисту. Персонализированные маршруты создает искусственный интеллект на основе вариантов, предложенных маршрутизатором, и данных о том, как водитель использует сервис во время поездок.
«Мы понимаем, что время в пути не всегда решающий фактор для водителей. Например, тем, кто начал водить недавно, важно увидеть маршрут с наименьшим числом сложных поворотов. А в пути между домом и работой для водителей чаще важнее ехать по знакомому пути. Теперь «Карты» учитывают этот контекст при построении маршрутов», — отметил руководитель команды навигации в «Яндекс Картах» Руслан Ледовский.
«Простой» маршрут будет предложен, если на составленном маршрутизатором пути будет много развязок. Если же пользователь едет между двумя знакомыми точками — сервис предложит ему «Знакомый» путь. Кроме того, при поездке из одного конца города в другой у водителя будет возможность выбрать два варианта маршрута — через центр или в объезд.
Все варианты пути будут подписаны в интерфейсе. Всего сервис может составить свыше десяти персонализированных маршрутов. Как отметили в пресс-службе, в будущем их должно стать больше.
