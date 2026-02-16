 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

«Арка влюбленных» в Италии обрушилась из-за непогоды

Утес «Арка влюбленных» в Италии обрушился из-за непогоды

«Арка влюбленных» в Италии обрушилась из-за непогоды
Video

В Апулии в Италии скала Сант-Андреа, известная как «Арка влюбленных», обрушилась из-за непогоды, сообщает Corriere Lecce.

Как пишет издание, обрушение произошло 14 февраля, в День всех влюбленных, а его причиной стали плохая погода и морская эрозия.

Глава города Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал произошедшее «ужасным ударом в сердце» и сообщил, что ранее муниципалитет представил проект по противодействию береговой эрозии, но на него не хватило средств.

На острове Занзибар обрушился Дом чудес
Общество

«В свете произошедшего мы надеемся, что финансирование будет увеличено и что очередной сигнал, посланный самой природой, не останется без внимания», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Региональный советник по инфраструктуре Раффаэле Пьемонтезе связался с Чистернино, чтобы выразить свои соболезнования. «Когда исчезает такое любимое место, вместе со скальными образованиями, сформированными природой, мы теряем часть нашей коллективной памяти», — говорится в сообщении пресс-службы властей региона.

Прямой эфир
