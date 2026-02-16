«Арка влюбленных» в Италии обрушилась из-за непогоды

Video

В Апулии в Италии скала Сант-Андреа, известная как «Арка влюбленных», обрушилась из-за непогоды, сообщает Corriere Lecce.

Как пишет издание, обрушение произошло 14 февраля, в День всех влюбленных, а его причиной стали плохая погода и морская эрозия.

Глава города Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал произошедшее «ужасным ударом в сердце» и сообщил, что ранее муниципалитет представил проект по противодействию береговой эрозии, но на него не хватило средств.

«В свете произошедшего мы надеемся, что финансирование будет увеличено и что очередной сигнал, посланный самой природой, не останется без внимания», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Региональный советник по инфраструктуре Раффаэле Пьемонтезе связался с Чистернино, чтобы выразить свои соболезнования. «Когда исчезает такое любимое место, вместе со скальными образованиями, сформированными природой, мы теряем часть нашей коллективной памяти», — говорится в сообщении пресс-службы властей региона.