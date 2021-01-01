На острове Занзибар обрушился Дом чудес

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На острове Занзибар в Танзании частично обрушилось здание Национального музея истории и культуры Бейт-эль-Айджаиб, также его называют Домом чудес. Об этом РБК сообщила российская туристка Алена Прохоренко, которая в момент обрушения находилась рядом со зданием на экскурсии.

«Мы поехали на экскурсию. Должны были посетить в том числе Дом чудес — это в каком-то смысле символ Занзибара, большое красивое здание с башней. Подходя, услышали грохот. Был громкий звук, как от сноса, после чего образовалось облако пыли, и стало понятно, что башни и половины здания нет», — объяснила туристка.

По словам девушки, возле места катастрофы образовалась толпа, люди снимали обрушение на телефоны. Через несколько минут к месту происшествия подъехала пожарная машина.

«Нашему водителю знакомые, которые находились там, написали, что есть пострадавшие», — уточнила туристка.