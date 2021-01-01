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На острове Занзибар обрушился Дом чудес

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На острове Занзибар в Танзании частично обрушилось здание Национального музея истории и культуры Бейт-эль-Айджаиб, также его называют Домом чудес. Об этом РБК сообщила российская туристка Алена Прохоренко, которая в момент обрушения находилась рядом со зданием на экскурсии.

«Мы поехали на экскурсию. Должны были посетить в том числе Дом чудес — это в каком-то смысле символ Занзибара, большое красивое здание с башней. Подходя, услышали грохот. Был громкий звук, как от сноса, после чего образовалось облако пыли, и стало понятно, что башни и половины здания нет», — объяснила туристка.

По словам девушки, возле места катастрофы образовалась толпа, люди снимали обрушение на телефоны. Через несколько минут к месту происшествия подъехала пожарная машина.

«Нашему водителю знакомые, которые находились там, написали, что есть пострадавшие», — уточнила туристка.

Местное издание The Citizen сообщило, что строение находилось на ремонте. В результате обрушения четверо рабочих оказались под завалами. Сейчас проводится спасательная операция. На место происшествия прибыл президент Занзибара Хусейн Мвиньи.

В посольстве России в Танзании РБК сообщили, что пока информации о пострадавших российских туристах не поступало. Представитель посольства добавил, что здание находилось на реконструкции и в нем не должно было быть туристов.

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Бейт-эль-Айджаиб был возведен султаном Баргашем ибн Саидом и представлял собой дворцовый комплекс. Он использовался монархами Занзибара в качестве резиденции, позднее стал штаб-квартирой правящей партии Танзании Chama cha Mapinduzi — Партии революции.

Ранее на острове Занзибар умер российский бизнесмен, основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modi Игорь Сосин. По словам знакомых предпринимателя, причиной мог стать инфаркт.

Танзания обрушение туристы национальный музей пострадавшие новости
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