Общество⁠,
0

В Приморье тигр растерзал охотника, доставившего корм

В Чугуевском округе Приморского края тигр растерзал охотника, доставившего корм на подкормочную площадку, сообщило региональное министерство природы.

Трагедия произошла 15 февраля в 20 км от села Извилинка в лесу. На место происшествия выехали сотрудники охотничьего надзора, специалисты отлавливают хищника.

«Угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет», — говорится в сообщении на странице ведомства во «Вконтакте».

В Приморье задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра
Общество
Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на коллегу погибшего, охотнику было 23 года. Они выехали, чтобы заложить зерно в кормушки и разделились по разным сторонам. Когда второй охотник вернулся, то обнаружил коллегу со следами нападения и сообщил о случившемся в полицию.

