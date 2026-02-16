 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Все российские аэропорты возобновили работу

Аэропорты Костромы и Ярославля возобновили работу
Военная операция на Украине

Аэропорты Костромы и Ярославля возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения там продержались практически 11 часов с 18:25 предыдущего дня до 05:32 16 февраля. На момент создания материала, ограничения на полеты сняты во всех аэропортах России.

Ранее полеты возобновили в Калуге, где меры продержались более 18 часов, и в Костроме — там рейсы приостановили более чем на десять часов.

В аэропорту Калуги возобновили полеты спустя 18,5 часов
Политика

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.

