Все российские аэропорты возобновили работу
Аэропорты Костромы и Ярославля возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения там продержались практически 11 часов с 18:25 предыдущего дня до 05:32 16 февраля. На момент создания материала, ограничения на полеты сняты во всех аэропортах России.
Ранее полеты возобновили в Калуге, где меры продержались более 18 часов, и в Костроме — там рейсы приостановили более чем на десять часов.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.
