 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Калуги возобновили полеты спустя 18,5 часов

Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода возобновили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги возобновил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действовали более 18 с половиной часов — с 9:48 мск 15 февраля до 4:23 мск 16 февраля.

Также ограничительные меры сняли в аэропорту Нижнего Новгорода — там они продержались более десяти с половиной часов — с 17:46 мск 15 февраля.

В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения на полеты
Политика
Фото:Олег Смыслов / РИА Новости

На момент подготовки материала полеты все еще приостановлены в Костроме и Ярославле.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Александра Озерова
Калуга Нижний Новгород аэропорты
Материалы по теме
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты
Политика
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
В Госдуме раскрыли подробности встречи депутатов с конгрессменами США Политика, 05:04
Кравцов заявил о продлении особого формата экзаменов в приграничье Общество, 05:00
Times сообщила, что детям в Британии могут запретить соцсети в этом году Технологии и медиа, 04:44
В аэропорту Калуги возобновили полеты спустя 18,5 часов Политика, 04:32
Туроператор заявил, что готов выслать вертолет для застрявших у Териберки Радио, 04:04
В селе Ярославской области 300 человек остались без тепла из-за аварии Общество, 03:26
Глава Минобороны Нидерландов намекнул на независимость от ПО США для F-35 Политика, 03:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Словакии назвали условие для возобновления авиасообщения с Россией Политика, 02:56
Германия продлит проверки на пограничных пунктах с соседними странами Политика, 02:24
ТАСС узнал, что Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации России Политика, 02:00
Для обвиняемых в теракте в «Крокусе» запросят пожизненное лишение свободы Общество, 01:58
Сборная США по хоккею напрямую вышла в 1/4 финала, обыграв Германию на ОИ Спорт, 01:43
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна Политика, 01:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15