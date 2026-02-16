В аэропорту Калуги возобновили полеты спустя 18,5 часов

Аэропорт Калуги возобновил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения действовали более 18 с половиной часов — с 9:48 мск 15 февраля до 4:23 мск 16 февраля.

Также ограничительные меры сняли в аэропорту Нижнего Новгорода — там они продержались более десяти с половиной часов — с 17:46 мск 15 февраля.

На момент подготовки материала полеты все еще приостановлены в Костроме и Ярославле.