В аэропорту Калуги возобновили полеты спустя 18,5 часов
Аэропорт Калуги возобновил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения действовали более 18 с половиной часов — с 9:48 мск 15 февраля до 4:23 мск 16 февраля.
Также ограничительные меры сняли в аэропорту Нижнего Новгорода — там они продержались более десяти с половиной часов — с 17:46 мск 15 февраля.
На момент подготовки материала полеты все еще приостановлены в Костроме и Ярославле.
