Из-за метели в районе Териберки возник транспортный коллапс

Из-за метели на автодороге в районе села Териберка в Мурманской области образовался транспортный коллапс — со вчерашнего вечера на трассе скопились десятки автомобилей, в том числе автобусы с туристами, часть туристов не смогли вовремя добраться до аэропорта, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал Shot передает, что сотни машин заблокированы из-за погодных условий и сломанной техники — по пути из Териберки сломался фронтальный погрузчик. Основной затор образовался у перевала Эривейв.

Минтранс Мурманской области публиковал порядок движения трех организованных колонн на утро 15 февраля — в 07:00 должны были пройти легковые автомобили с полным приводом, в 08:00 — легковые автомобили с моноприводом, а в 09:00 — автобусы.

Оперштаб региона сообщил, что в колоннах было порядка 160 легковых автомобилей. В пути несколько машин застряли, им оказывали помощь и сопровождали позади колонны. Остальные, по данным оперштаба, смогли преодолеть большую часть маршрута. После расширения дороги на нее смогут выехать автобусы.

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области сообщило, что в Териберке организовали пункты ожидания, где можно согреться, взять кипяток и зарядить телефоны.

«Все пункты уже готовы принимать туристов и будут работать до стабилизации дорожной обстановки», — отметили в ведомстве.