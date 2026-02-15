 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Из-за метели в районе Териберки возник транспортный коллапс

Из-за метели в районе Териберки в Мурманской области возник транспортный коллапс

Из-за метели в районе Териберки возник транспортный коллапс
Video

Из-за метели на автодороге в районе села Териберка в Мурманской области образовался транспортный коллапс — со вчерашнего вечера на трассе скопились десятки автомобилей, в том числе автобусы с туристами, часть туристов не смогли вовремя добраться до аэропорта, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал Shot передает, что сотни машин заблокированы из-за погодных условий и сломанной техники — по пути из Териберки сломался фронтальный погрузчик. Основной затор образовался у перевала Эривейв.

Минтранс Мурманской области публиковал порядок движения трех организованных колонн на утро 15 февраля — в 07:00 должны были пройти легковые автомобили с полным приводом, в 08:00 — легковые автомобили с моноприводом, а в 09:00 — автобусы.

Из Мурманска в Териберку: что посмотреть за Северным полярным кругом
Стиль
Фото:ДМИТРИЙ ТЕЛЬНОВ

Оперштаб региона сообщил, что в колоннах было порядка 160 легковых автомобилей. В пути несколько машин застряли, им оказывали помощь и сопровождали позади колонны. Остальные, по данным оперштаба, смогли преодолеть большую часть маршрута. После расширения дороги на нее смогут выехать автобусы.

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области сообщило, что в Териберке организовали пункты ожидания, где можно согреться, взять кипяток и зарядить телефоны.

«Все пункты уже готовы принимать туристов и будут работать до стабилизации дорожной обстановки», — отметили в ведомстве.

В Териберке перевернулось прогулочное судно с людьми
Общество

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Мурманская область Териберка Мурманск пробки снег выезд
Материалы по теме
В Мурманской области сняли режим повышенной готовности
Политика
Как засыпает дворы во время снегопада на Камчатке. Видео
Политика
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде Спорт, 17:01
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты Политика, 16:56
Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 10 Политика, 16:52
Дерипаска назвал большую угрозу Европе, чем Россия Политика, 16:46
В Думе предложили Telegram сделать «несколько шагов» для снятия претензий Технологии и медиа, 16:43
Военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня Политика, 16:39
На Олимпиаде в Италии вручили медали Ванкувера и Сочи после бана Устюгова Спорт, 16:34
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Клебо установил рекорд зимних Игр. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:29
Ледяная глыба рухнула на женщину в подмосковной Ивантеевке Общество, 16:25
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:16
Шипулин заявил, что не вернет золотую медаль эстафеты Олимпиады-2014 Спорт, 16:13
Собянин сообщил о пятом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве Город, 16:11
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Самарской области при возгорании на скважине пострадали четверо рабочих Общество, 15:56