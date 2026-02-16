Эрдоган отложил визит в ОАЭ из-за болезни президента страны
Турецкий лидер Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ из-за болезни президента страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщила пресс-служба канцелярии Эрдогана.
Там отметили, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого Эодоган пожелал шейху скорейшего выздоровления.
«[Эрдоган] отложил свой визит в ОАЭ из-за проблем со здоровьем президента Аль Нахайяна. Президент Эрдоган заявил, что посетит ОАЭ позже, чтобы назначить наиболее удобную дату», — говорится в сообщении.
Чем именно заболел 64-летний шейх не уточняется.
Двухдневный визит Эрдогана должен был состояться 16 и 17 февраля. В ходе встречи стороны должны были обсудить шаги по углублению сотрудничества между государствами, а также региональные и глобальные события.
