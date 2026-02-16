 Перейти к основному контенту
Эрдоган отложил визит в ОАЭ из-за болезни президента страны

Турецкий лидер Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ из-за болезни президента страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщила пресс-служба канцелярии Эрдогана.

Там отметили, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого Эодоган пожелал шейху скорейшего выздоровления.

«[Эрдоган] отложил свой визит в ОАЭ из-за проблем со здоровьем президента Аль Нахайяна. Президент Эрдоган заявил, что посетит ОАЭ позже, чтобы назначить наиболее удобную дату», — говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, что заболел после переговоров с Трампом в США
Общество
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Чем именно заболел 64-летний шейх не уточняется.

Двухдневный визит Эрдогана должен был состояться 16 и 17 февраля. В ходе встречи стороны должны были обсудить шаги по углублению сотрудничества между государствами, а также региональные и глобальные события.

