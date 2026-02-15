Часть школьников в Курской области переведут на удаленку из-за снегопада
Власти Курской области ограничат подвоз школьников в муниципалитетах 16 февраля в связи со снегопадом, те, кто привык добираться до учебы на автобусах, будут заниматься дистанционно. Об этом предупредил Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Приношу извинения, что информируем об этом поздно, но соответствующая рекомендация от ГАИ поступила только сейчас. На регион надвигается снежная погода, из-за скачков температуры условия на дорогах будут сложными», — говорится в сообщении.
Хинштейн подчеркнул, что решение о переводе на дистанционное обучение детей, которые ездят в школу на специальных автобусах, было принято ради безопасности. Власти предупредят об этом школы. «Дальше будем мониторить ситуацию и принимать решение о формате учебы», — пообещал губернатор.
14 февраля региональное МЧС сообщало в телеграм-канале, что в ночь на 16 февраля в области будет идти «очень сильный снег». В министерстве предупредили о возможных ограничениях на дорогах в связи с природным явлением.
