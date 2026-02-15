 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Часть школьников в Курской области переведут на удаленку из-за снегопада

Хинштейн: некоторых школьников переведут на удаленку из-за снегопада 16 февраля
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Власти Курской области ограничат подвоз школьников в муниципалитетах 16 февраля в связи со снегопадом, те, кто привык добираться до учебы на автобусах, будут заниматься дистанционно. Об этом предупредил Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Приношу извинения, что информируем об этом поздно, но соответствующая рекомендация от ГАИ поступила только сейчас. На регион надвигается снежная погода, из-за скачков температуры условия на дорогах будут сложными», — говорится в сообщении.

Хинштейн подчеркнул, что решение о переводе на дистанционное обучение детей, которые ездят в школу на специальных автобусах, было принято ради безопасности. Власти предупредят об этом школы. «Дальше будем мониторить ситуацию и принимать решение о формате учебы», — пообещал губернатор.

В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки»
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

14 февраля региональное МЧС сообщало в телеграм-канале, что в ночь на 16 февраля в области будет идти «очень сильный снег». В министерстве предупредили о возможных ограничениях на дорогах в связи с природным явлением.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Александр Хинштейн Курская область школы снегопад
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки»
Общество
Подросток погиб при сходе снега с хоккейного корта в Югре
Общество
СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 23:08
Норвежка Стрём завоевала второе золото Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 22:58
Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергообъектов после обстрела Политика, 22:58
Выздоровел первый пациент с диагнозом «оспа обезьян» Общество, 22:53
Канадские хоккеисты повторили рекорд россиян. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:50
На подлете к Москве сбили 19-й за сутки беспилотник Политика, 22:46
Сирийская армия взяла под контроль американскую военную базу Политика, 22:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Фицо заявил о шантаже Венгрии из-за остановки поставок нефти по «Дружбе» Политика, 22:25
Венгрия и Словакия призвали Хорватию открыть транзит нефти из России Политика, 22:14
Британские скелетонисты взяли первое в истории золото Олимпиады в миксте Спорт, 22:03
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Часть школьников в Курской области переведут на удаленку из-за снегопада Политика, 21:35
Сборная Канады разгромила на Олимпиаде французов, заменивших россиян Спорт, 21:29
Военные перехватили 43 дрона за два часа над Россией Политика, 21:17