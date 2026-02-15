В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки»
В подмосковной деревне Бабаиха обрушилось здание магазина «Пятерочка» из-за скопившегося на крыше снега, сообщает телеканал «Москва 24».
Опасность была замечена заранее, поэтому сотрудников отпустили домой. Очистку кровли планировали провести на следующий день, однако ночью конструкция рухнула. Пострадавших нет.
В пресс-службе компании X5, владельца сети «Пятерочка», каналу сообщили, что магазин будет восстановлен в ближайшее время.
Двумя годами ранее, в феврале 2024-го, в городе Старая Купавна Московской области под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки» на площади порядка 250 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.
