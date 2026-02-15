 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев ответил на слова Зеленского о Путине

Медведев: Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать Украину

Медведев ответил на слова Зеленского о Путине
Video

Президент Украины Владимир Зеленский «будет жить», пока «продолжает разваливать» Украину. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, видео с высказыванием он опубликовал в своем телеграм-канале с подписью «Воскресное».

В ролике Медведев прокомментировал слова Зеленского о том, что «самый большой компромисс» — это то, что «президент России Владимир Путин и его друзья не находятся в тюрьме». «С нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — сказал Медведев.

Зеленский заявил, что европейский «Виктор» забыл о стыде
Политика
Владимир Зеленский

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Владимир Путин Россия Украина
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что европейский «Виктор» забыл о стыде
Политика
Рубио раскрыл, что обсудил с Зеленским на Мюнхенской конференции
Политика
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Военные сбили 123 дрона над Россией за пять часов Политика, 18:32
IBU ответил на слова Майгурова о возврате медалей и отстранении россиян Спорт, 18:24
Зеленский назвал долю украинцев, выступающих против проведения выборов Политика, 18:24
Биатлонистка из Италии стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования Спорт, 18:14
Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх Спорт, 18:11
Медведев ответил на слова Зеленского о Путине Политика, 18:06
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 18:03
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Bloomberg рассказал о «европейском» уровне пессимизма в США Общество, 18:00
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира Политика, 17:50
Рыбников рассказал о победе в суде по делу о «Бу-ра-ти-но» Бизнес, 17:49
Петросян перед вылетом на Олимпиаду тренировала четверной тулуп Спорт, 17:48
Шнайдер победила в первом круге теннисного турнира WTA-1000 в Дубае Спорт, 17:45
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39