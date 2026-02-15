Медведев ответил на слова Зеленского о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский «будет жить», пока «продолжает разваливать» Украину. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, видео с высказыванием он опубликовал в своем телеграм-канале с подписью «Воскресное».
В ролике Медведев прокомментировал слова Зеленского о том, что «самый большой компромисс» — это то, что «президент России Владимир Путин и его друзья не находятся в тюрьме». «С нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — сказал Медведев.
