Политика⁠,
0

Зеленский заявил, что европейский «Виктор» забыл о стыде

«ЕП»: Зеленский вновь раскритиковал Орбана словами о стыде
Зеленский вновь заговорил о «Викторе», который для Европы стал мотиватором развития. По словам украинского лидера, «Виктор» забыл, что такое стыд. Это очередной выпад украинского президента в адрес лидера Венгрии Виктора Орбана
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

«Виктор», которого все знают, подталкивает Европу быть лучше, чтобы никогда не становиться таким, как он, человеком, забывшим слово «стыд», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Европейская правда».

«И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова «стыд», — сказал Зеленский.

Накануне Зеленский заявил, что «Виктор» думает об увеличении живота, а не об укреплении армии, чтобы остановить возвращение российских танков в Будапешт.

Единственный лидер европейской страны с именем Виктор — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позже в X написал, что дискуссии на мировой арене касаются не личностей и решений конкретных политиков. «Дорогой Владимир! Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз», — написал Орбан, прикрепив к публикации видео с выступлением Зеленского. Премьер Венгрии добавил, что выступление Зеленского в значительной степени поможет венграм яснее увидеть ситуацию. «Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — заявил Виктор Орбан.

Венгрия последовательно выступает против вступления Украины в Евросоюз. Как писала Berliner Zeitung (BZ), в последнее время Будапешт вступил в открытое противостояние с Киевом из-за стремления последнего ускорить этот процесс.

Украинский президент подчеркивал, что вступление Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности для Киева и Европы. Зеленский настаивает на «конкретной дате» и на том, чтобы оно было частью любого соглашения, заключаемого с США, Россией и Европой. В противном случае, по словам украинского президента, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс — даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей». В частности, глава государства утверждал, что Киев будет «технически готов» к вступлению в ЕС к 2027 году. Но Германия исключила такую возможность.

Москва называет возможное вступление Украины в Евросоюз суверенным правом страны, поскольку речь не идет о военном альянсе.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Илья Трапезников
Владимир Зеленский Виктор Орбан Венгрия Украина Мюнхенская конференция
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
