Бизнес
0

Рыбников рассказал о победе в суде по делу о «Бу-ра-ти-но»

Алексей Рыбников
Алексей Рыбников (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Суд встал на сторону композитора Алексея Рыбникова в его споре о выплатах по авторским правам с организаторами новогоднего утренника в культурном центре «Меридиан», но музыкант не получил 3 млн руб. Об этом РБК сообщил композитор.

Телеграм-канал Mash сообщил 15 февраля, что Рыбников отсудил у организаторов одного из детских новогодних утренников 3 млн руб. за использование песни «Бу-ра-ти-но» из телефильма «Приключения Буратино» без договора.

Как следует из картотеки Арбитражного суда, в 2023 и 2024 годах ООО «Центр развития культуры» провело утренник в «Меридиане», использовав в рекламе известную песню про Буратино. Юристы, представляющие Рыбникова, потребовали через суд 14 млн руб. за нарушение авторских прав. В картотеке представлено решение от июля 2025 года об удовлетворении иска, согласно которому суд постановил взыскать с «Меридиана» сумму в размере более 850 тыс. руб., а с «Центра развития культуры» — более 2,2 млн руб.

«В «Меридиане» каждый год устраивали новогодний чес, всем известные «Елки» спектакля «Буратино», в котором моя музыка звучала с чудовищными искажениями. И за это бездоговорное использование мюзикла с 20 музыкальными номерами организаторы получали со зрителей значительные суммы, не платя авторам ни копейки. И никакой трогательной заботы о «малышках». Чистая коммерция. Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких 3 млн я не получал», — рассказал музыкант.

Музыкант назвал «пиратами» и «мошенниками» людей, которые «осознанно и злонамеренно» нарушают закон об авторских правах. Он подчеркнул, что «никто не заливает в интернет ничего бесплатно, а «заливают» журналисты, которых чем-то заинтересовывают эти самые пираты».

Суд временно запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» из Apple Music
Общество
Алексей Рыбников

По словам композитора, суды рассматривают сотни дел в год о нарушении авторских прав, но именно его разбирательство «вызывает неизменный интерес, причем с явно негативным отношением в мой адрес». «Несмотря на то что правда в большинстве случаев на моей стороне, журналисты пытаются выставить меня в самом невыгодном свете, как рвача и стяжателя. И ни одного факта, только голословное издевательское словотворчество. И ничем, кроме как «заказухой», я объяснить это не могу», — сказал Рыбников.

Композитор пообещал, что он продолжит защищать свои права в случае нарушений. «И должен «обрадовать» моих радетелей: в каждом случае нарушения авторских прав юристы и впредь будут защищать мои права. И может быть, очень скоро», — пообещал композитор.

Рыбников сообщил также, что его интернет-права с 2020 года принадлежали компании «Ворнер мюзик», с 2025-го — «Первому музыкальному издательству» (ПМИ). «Никаких конфликтных ситуаций нет», — заверил музыкант.

Теги
Яна Баширова, Софья Полковникова
Алексей Рыбников «Буратино» авторские права
